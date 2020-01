Juiz pede escusa de processo por ser adepto do Benfica

Um Juiz desembargador do Tribunal da Relação do Porto pediu escusa do processo no caso dos emails do Benfica. O magistrado diz ser um "fervoroso adepto" do clube da Luz e por isso não quer que se sejam levantadas quaisquer suspeitas quanto à imparcialidade das funções.