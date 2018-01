Juiz Rui Rangel alvo de megaoperação da PJ

RTP30 Jan, 2018, 10:13 / atualizado em 30 Jan, 2018, 10:58 | País

Os quatro mandados de detenção foram emitidos para Rui Rangel (juiz desembargador), a sua ex-mulher Fátima Galante (juíza desembargadora), Santos Martins (advogado e amigo de Rangel, que seria o alegado testa de ferro que recebia o dinheiro para "comprar" decisões judiciais) e o filho de Santos Martins (titular das contas onde estava depositado o dinheiro que seria de Rui Rangel).



Em causa estão crimes de corrupção (venderam decisões judiciais em favor das partes, recebendo subornos milionários), branqueamento de capitais, fraude fiscal e tráfico de influências.



Uma centena de agentes estão envolvidos na operação. São trinta buscas que estão a ser realizadas, entre buscas domiciliárias e não domiciliárias.



As buscas decorrem em casa de Rui Rangel, no Tribunal da Relação, no escritório de Santos Martins e em casa, escritórios de alegados corruptores e na SAD do Benfica.



Serão presentes para interrogatório no Supremo Tribunal de Justiça.As buscas estarão relacionadas com a denominada operação Rota do Atlântico, que tem José Veiga como o principal suspeito, e que investiga a alegada prática de crimes económicos.