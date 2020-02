Juiz Vaz das Neves constituído arguido na "Operação Lex"

O juiz ocupou o cargo de presidente do Tribunal da Relação de Lisboa e já foi ouvido pelo Ministério Público, no âmbito da "Operação Lex", que também envolve o juiz desembargador Rui Rangel e a ex-mulher, a juíza Fátima Galante.