Juíza rejeita renovação da perícia e chama Salgado a tribunal no dia 9

De acordo com o despacho do Juízo Central Criminal de Lisboa, a que a Lusa teve hoje acesso, o coletivo de juízes rebateu os argumentos dos advogados do ex-banqueiro para renovar a perícia médica realizada por causa do diagnóstico de doença de Alzheimer.

No entanto, aceitou os pedidos de esclarecimentos dos peritos que efetuaram a perícia e a junção dos elementos clínicos referidos no relatório pericial.

Os juízes decidiram também "notificar o arguido Ricardo Salgado - considerando o teor do relatório pericial -, para, no dia 09 de fevereiro de 2024, comparecer na audiência de julgamento a fim de, querendo, prestar declarações".