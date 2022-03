Juízes contra mudança no Código de Processo Penal

Foto: CSM/DR

Os juízes estão contra a mudança no Código de Processo Penal. A nova redação do artigo 40 prevê que um juiz não possa intervir em julgamento, recurso ou pedido de revisão de um processo no qual tenha tido algum tipo de participação na fase de inquérito, ou se tiver dirigido a fase de instrução.