Juízes recusam fazer perícia à saúde mental de Ricardo Salgado

O coletivo de juízes que está a julgar o ex-banqueiro, no processo separado da Operação Marquês, considera que a perícia médico-legal pedida é desproporcional.



No documento a que a RTP teve acesso é sublinhado que basta um atestado médico para demonstrar a doença.



O julgamento de Ricardo Salgado foi retomado esta manhã em Lisboa com a audição de testemunhas de defesa.



No outro processo do Universo Espirito Santo, Salgado pediu a abertura da fase de instrução e chamou 82 testemunhas, incluindo Pedro Passos Coelho.