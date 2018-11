Juízes vão fazer 21 dias de greve ao longo de um ano

RTP03 Nov, 2018, 19:22 / atualizado em 03 Nov, 2018, 21:57 | País

A greve como forma de protesto foi aprovada, na tarde de sábado, em assembleia geral extraordinária da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), que decorreu em Coimbra.





Salários e descongelamento de carreiras

Duas semanas para chegar a acordo

"Infelizmente fomos forçados a chegar a esta situação extrema, mas estamos dispostos a dialogar como sempre estivemos. Temos é de o fazer num clima de responsabilidade e seriedade", declarou o presidente da ASPJ, Manuel Ramos Soares, no final da assembleia-geral.A greve decorrerá nos dias 20, 21, 28, 29 e 30 de novembro. Depois, os juízes param cinco dias seguidos, de 03 a 07 de dezembro.No próximo ano, a greve está marcada para 23 de janeiro, 22 de fevereiro, 15 de março, 08 de abril, 09 de maio, 26 de junho, 09 de julho e 11 de setembro. Os restantes três dias em outubro ainda não têm data definida."Sempre dissemos que quando fizéssemos alguma coisa, seria para que não se esquecessem de nós", declarou Manuel Ramos Soares. O pré-aviso de greve para a primeira fase da paralisação será entregue esta segunda-feira, mas o protesto pode ser desmarcado a qualquer momento.Os juízes decidiram ainda suspender imediatamente a participação nos trabalhos de desenvolvimento dos "Acordos para o Sistema de Justiça".O motivo do protesto é uma proposta de alteração do Estatuto dos Magistrados Judiciais, que não contempla aumentos salariais nem descongelamento de carreiras. Os juízes querem a revisão do estatuto remuneratório incluído no diploma que está em discussão na Assembleia da República.O presidente da ASJP queixa-se de falta de diálogo e de respeito do Governo, que há um ano prometeu negociar."O primeiro-ministro foi informado do nosso desagrado, a ministra não foi sensível à necessidade de falar com os juízes, o grupo parlamentar do PS fez uma promessa que não cumpriu, o senhor Presidente da República foi informado e nós fomos forçados a chegar a esta situação extrema", disse Manuel Ramos Soares."Não havia alternativa e tínhamos de fazer alguma coisa, porque aquilo que aconteceu foi mau de mais para aquilo que gostávamos que tivesse acontecido, que foi uma falta de respeito institucional pelos juízes por se recusarem a falar connosco e nos terem feito promessas que depois não foram cumpridas", lamentou.Esta sexta-feira, a ministra da Justiça apresentou à ASJP uma nova proposta que modifica o estatuto remuneratório dos juízes, eliminando o teto salarial e o englobamento na remuneração do subsídio de compensação, incluindo a definição de regime transitório para garantir a neutralidade fiscal deste englobamento.Com esta proposta o Governo pretendia resolver o problema da reduzida diferenciação salarial entre os juízes da primeira instância e os juízes dos Tribunais da Relação, bem como entre estes e entre os juízes do Supremo Tribunal de Justiça."A proposta que nos foi apresentada desbloqueia o teto e incorpora o subsídio que, neste momento, é uma ajuda de custo e não é tributado numa base tributável. O que significa que os juízes de escalões tributários mais baixos mudam de escalão e no plano líquido têm muito menos. Mas o problema não é só esse. Nós não podemos pôr o nosso nome por baixo de um acordo do qual resulte, que no futuro, todos os juízes que entrarem no sistema fiquem a ganhar 15 a 20 por cento abaixo", comenta Manuel Ramos Soares.É uma proposta "insuficiente, uma vez que se refere apenas a um dos aspetos que nós propusemos em outubro de 2017, além de surgir num momento pouco próprio, na noite da véspera da assembleia-geral de hoje", acrescentou."No plano da substância a proposta é má, porque visa dividir os juízes em dois grupos, em a e b, que são todos os que entrarem no futuro para o sistema, para os quais fica previsto uma redução líquida de retribuição de 10 ou 15 por cento", sublinhou.Para o presidente da ASJP, "não parece minimamente aceitável que, ao fim de sete anos de avanços e recuos, se fosse aceitar uma proposta cujo resultado final para o futuro é uma diminuição da remuneração dos juízes".Manuel Soares não fechou as portas ao diálogo e ressalvou que existe agora um prazo de duas semanas para conversar, porque as medidas decididas começam a ser executadas no dia 19."Nós estamos à espera de ser convocados pelo Governo e Assembleia da República para falarem connosco, mas agora têm de falar de outra maneira, já não basta dizerem-nos, como disseram em setembro do ano passado, que têm uma solução para nós, e depois fazerem-nos esperar um ano e daqui a um ano estar tudo igual", referiu."Não vamos parar com o plano que aprovámos, apenas o faremos, em qualquer momento, se nos parecer que há possibilidades de resolver aqueles problemas que nós consideramos que têm de ser resolvidos".A questão remuneratória "não é a questão mais importante do estatuto dos magistrados, mas é uma delas", considerou o presidente do sindicato, que se recusa a negociar "meio estatuto"."O estatuto é um diploma completo. É um todo harmónico, que tem normas relativas à independência que foram melhoradas, mas ainda há aspetos que estão no documento absolutamente inaceitáveis", frisou.A ministra da Justiça não quis reagir ao anúncio da greve, a terceira dos juízes portugueses.A primeira paralisação foi há 25 anos, em 1993. A segunda realizou-se há 20 anos.No ano passado, chegou a estar marcada uma greve que poderia afetar a validação dos resultados das eleições autárquicas mas acabou por ser cancelada perante a perspetiva de voltarem à mesa de negociações.