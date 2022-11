Julgamento de ativistas. Jovens recusaram suspensão provisória do processo

No Campus de Justiça aguardava-os uma manifestação de apoio com três dezenas de pessoas.



No julgamento, além dos estudantes foram ouvidas também testemunhas, entre elas, um professor do Conselho Geral da Universidade de Lisboa.



Os quatro estudantes estão a ser julgados depois de terem ocupado a faculdade de letras da Universidade e de terem desobedecido à ordem policial para dispersar.



Os ativistas recusaram a suspensão provisória do processo em troca de deixarem de realizar novas ações de ocupação.



O processo tem nova audiência marcada para dia 9 de dezembro.