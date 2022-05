Julgamento de Pedrógão Grande. MP pede prisão efetiva para Augusto Arnaut

Foto: Paulo Cunha - Lusa

Bombeiros de todo o país concentraram-se esta manhã junto ao Tribunal de Leiria, numa demonstração de solidariedade com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande. Augusto Arnaut está hoje, novamente em tribunal, agora para ouvir as alegações finais no processo dos incêndios de Pedrógão Grande.