Juncker demonstra "profundo pesar" em carta a Marcelo

Lusa 18 Jun, 2017, 11:44 | País

"Neste momento de dor e consternação quero, em nome da Comissão Europeia e no meu próprio, transmitir a vossa excelência e ao Povo Português, os sentimentos do nosso profundo pesar, bem como a expressão da nossa mais sentida solidariedade pelo incêndio em Pedrógão Grande", lê-se na carta enviada por Jean-Claude Juncker a Marcelo Rebelo de Sousa.

Juncker disse que a Comissão Europeia já está a trabalhar com os restantes Estados-membros da União Europeia "para responder de forma imediata" ao pedido de assistência de Portugal ao mecanismo europeu de proteção civil e garantiu que, neste momento, os seus "pensamentos estão com todas as vítimas, suas famílias, bem como com os bravos soldados da paz que, no terreno e em circunstâncias muito difíceis, continuam a combater este terrível incêndio".

"Um abraço amigo nesta hora de dor", conclui o presidente do órgão executivo europeu na carta a Marcelo Rebelo de Sousa.

O comissário europeu para a Ajuda Humanitária, Christos Stylianides, já anunciou hoje que a União Europeia está pronta ajudar Portugal, tendo já sido enviados aviões de combate a incêndios pelo Mecanismo de Proteção Civil europeu.

Pelo menos 57 pessoas morreram no incêndio rural que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande e alastrou a Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria.

O incêndio causou ainda pelo menos 59 feridos, segundo um balanço feito às 10:00 (hora local) pelo secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes.