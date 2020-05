Junta de Freguesia em Cantanhede presta informações porta a porta

"O fim do Estado de Emergência vai mudar muitas regras e a população tem dúvidas", realça um comunicado desta Junta do distrito de Coimbra, salientando que a iniciativa em pleno feriado do 1.º de Maio vai abranger 600 fogos para partilhar informações com os habitantes.

O presidente da Junta, Pedro Carrana, salienta que "o diálogo que se vai ter com a população será mais do que uma distribuição de máscaras e conversa de circunstância: será a oportunidade de muitas pessoas esclarecerem dúvidas sobre o que poderá mudar nas suas vidas a partir de segunda-feira".

O autarca refere que "os eleitos desta Junta entendem que têm o dever de esclarecer a população sobre o que muda nas regras de circulação e de funcionamento das entidades, desde as públicas ao comércio local, com o fim do Estado de Emergência" e a entrada em vigor do Estado de Calamidade na segunda-feira.

Além de recomendações e informações, os elementos da Junta de Freguesia levam também máscaras sociais para distribuir, que resultam do projeto comunitário "Máscara Amiga", que envolveu a Associação Cordinharte, várias costureiras residentes na freguesia da Cordinhã e pessoas que tiveram conhecimento do projeto através das redes sociais.

"Foi possível perceber a elevada união da população em torno de um bem comum: a salvaguarda e proteção da nossa saúde e da nossa vida", afirma Pedro Carrana, acrescentando que "estiveram envolvidas cerca de 18 pessoas na costura", que, em duas semanas, conseguiram produzir mais de 2.050 máscaras.

As máscaras são reutilizáveis e laváveis, feitas de tecido duplo de algodão, com um compartimento para o filtro de TNT (tecido-não-tecido).

"Vamos entregar um saco com uma máscara pronta a utilizar (perfeitamente desinfetada e higienizada) e com dois filtros de TNT a cada pessoa do agregado familiar", adianta o presidente da Junta.

O autarca sublinha que, "ao mesmo tempo", as pessoas serão sensibilizadas para a necessidade de utilizarem as máscaras em espaços públicos, o modo de utilização e os cuidados a ter quando a removem da cara e como devem ser lavadas".

Segundo Pedro Carrana, a iniciativa vai, sobretudo, "contribuir para desmitificar preconceitos e consciencializar a população para uma resposta cautelosa e prudente ao levantamento do Estado de Emergência".

"Há uma grande densidade de informação a circular através das televisões e da Internet, que, por vezes, tem um cariz mais alarmista do que informativo", considera o presidente da Junta de Freguesia da Cordinhã.

Esta iniciativa sucede a uma outra de distribuição de viseiras e óculos de proteção pelos profissionais do Centro de Dia e comerciantes locais, que será estendida aos feirantes do Mercado de Cordinhã.