"Juntos" angariamos mais de 1,1 milhão de euros para ajudar vítimas dos fogos

Alguns dos artistas que falaram com a jornalista Ana Jordão, da Antena 1, referem que o momento agora é de apuramento de responsabilidades e também de solidariedade para com as vítimas dos incêndios.



Uns surpreenderam-se com o valor obtido, outros dizem que se promete muito e nunca se faz nada.



Este concerto solidário foi transmitido em direto pelas rádios nacionais e por todas as televisões de sinal aberto.