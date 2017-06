Juntos por todos reuniu boas vontades

A iniciativa "Juntos por todos" para ajudar as vítimas dos incêndios que deflagraram no centro do país, foi acompanhada por Ana Luísa Alves, e ultrapassou o milhão de euros de receita, número das 23h35.



O espetáculo solidário esgotou o recinto. Rádios nacionais, RTP, SIC e TVI, todos transmitiram o espetáculo.



A RTP cedeu sinal à União Europeia de Radiodifusão, à TV da Galiza e à TV da Catalunha. Por sua vez esta última disse que iria transmitir o concerto em direto através do site do canal TV3.



Nos Estados Unidos, a comunidade portuguesa uniu-se no sentido de angariar dinheiro para ajudar as vítimas dos fogos e já conseguiu perto de 100 mil euros.