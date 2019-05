Juros em mínimos históricos na emissão de dívida a dez e 15 anos

Foram vendidos 1250 milhões de euros em obrigações do Tesouro e a procura excedeu a oferta.



Para o especialista em mercados do Banco Carregosa Filipe Silva, esta acentuada descida das taxas de juro traz efeitos positivos a prazo.



Recorde-se que em 2016 a taxa de juros a dez anos era de três por cento. Atualmente cifra-se em 1,05 por cento.



Quanto às obrigações do Tesouro a 15 anos, a taxa de juro é agora de 1,56 por cento.