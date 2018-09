Justiça. Comissão Europeia vai apresentar uma queixa contra a Polónia

Foto: Reuters

Em causa está a nova lei polaca que permite a reforma dos juízes do Supremo Tribunal aos 65 anos, em vez dos 70 anos, como nos restantes países da União Europeia.



Para a Comissão Europeia, esta decisão polaca viola o princípio da independência dos tribunais. Se for aplicada a legislação polaca, 27 dos 72 juízes do Supremo Tribunal polaco são obrigados a sair do sistema por limite de idade.