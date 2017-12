Justiça discutida em Belém

Foi um ano particularmente conturbado para o sector. Os juízes chegaram a ameaçar boicotar as eleições autárquicas. Os procuradores também fizeram pairar no ar a possibilidade de uma greve. Depois de vários pedidos de audiências, que foram sendo adiadas, Marcelo Rebelo de Sousa têm então estas reuniões às 13h00 e 14h00.



António Ventinhas, presidente do sindicato dos magistrados do ministério público, acredita que as grandes questões da justiça vão estar em cima da mesa, nomeadamente as questões do pacto para a justiça, devem fazer parte da conversa.



António Ventinhas acredita que o Presidente da República pode ter um papel importante para ajudar a criar consensos em torno de matérias importantes.



A 4 e 5 de janeiro, Juízes, procuradores, advogados, funcionários judiciais e solicitadores encontram-se em Tróia para fecharem as negociações para o pacto para a justiça.



As negociações duram há cerca de um ano e continuam a existir matérias a provocar divergências, como por exemplo a chamada "delação premiada".



António Ventinhas está no entanto otimista. Há questões importantes que vão reunir consensos, por exemplo, na área da justiça económica.