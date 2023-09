A perícia independente vai ser realizada no Instituto de Medicina Legal após já terem sido feitos quatro pedidos para a realização deste exame.



O objetivo é avaliar o estado de desenvolvimento da doença de Alzheimer.



A defesa do antigo homem forte do BES já tinha pedido a realização desta perícia em várias processos.



O julgamento de Ricardo Salgado e Manuel Pinho, acusados de corrupção, começa no dia 3 de outubro