Justiça mantém pena de dois anos de prisão efetiva para Armando Vara

A defesa de Armando Vara tentou, sem sucesso, suspender a execução da pena de dois anos decidida no ano passado.



A defesa do antigo ministro socialista alega o facto de Armando Vara já ter cumprido recentemente mais de metade da condenação de quatro anos por crime de burla qualificada no âmbito do caso Face Oculta.