Justiça. Ministra sublinha "orçamento inicial mais elevado de sempre"

Na abertura do Ano Judicial esta terça-feira, a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, frisou que neste "novo começo", o seu Ministério "conta com orçamento inicial mais elevado de sempre em termos nominais", vendo-o como "um reconhecimento por parte do Governo da importância da Justiça".