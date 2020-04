Justiça. Propostos 14 indultos por razões de saúde pública e humanitária

"A ministra da Justiça recebeu 492 pedidos de indulto e, depois de verificadas as condições legais, propôs ao Presidente da República a concessão de 14 indultos". lê-se em comunicado publicado na página oficial da Presidência da República.



Depois da audiência com o Presidente da República, a ministra da Justiça explicou que os indultos foram dados a presos com problemas de saúde graves e com mais de 65 anos.



Pessoas mais susceptíveis ao contágio pelo novo coronavírus, e abrangidas por isso pelo "disposto no artigo 3.º da Lei n.º 9/2020, de 10 de abril, por motivos de saúde pública e humanitários no âmbito da Pandemia COVID-19, o Presidente da República concedeu 14 indultos excecionais, com base na proposta da Ministra da Justiça", conforme lembra o comunicado da presidêncoa.