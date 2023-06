Justiça. Trinta profissionais pedem textos judiciais mais sintéticos

Mais de trinta profissionais do setor da Justiça apelam ao fim do que chamam de "cultura de excesso" e pedem textos mais sintéticos. O antigo juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, José Henrique Santos Cabral é um dos autores deste texto e defende que uma justiça mais simples é mais célere e mais credível.