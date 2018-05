Juventude Leonina demarca-se de autores da agressão

Só ao fim de três horas, tinham chegado ao tribunal todos os arguidos, para um interrogatório que se espera longo.



Numa nota, a Procuradoria-geral da República aponta para nove crimes. Em causa estão factos susceptíveis de integrar os crimes de introdução em lugar vedado ao público, ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada, sequestro, dano com violência, detenção de arma proibida agravado, incêndio florestal, resistência e coação sobre funcionário e também de um crime de terrorismo.



Cerca de 50 pessoas, de cara tapada, alegadamente adeptos leoninos, invadiram as instalações do clube em Alcochete.

chegaram ao balneário da equipa principal de futebol, e agrediram vários jogadores e membros da equipa técnica.



No Facebook, a JuveLeo demarca-se de tudo o que aconteceu: "A Juventude Leonina lamenta profundamente o ocorrido e não se pode rever nos actos praticados contra o Sporting Clube de Portugal."



A claque sportinguista rejeita responsabilidades neste caso e promete uma forte presença no Jamor, para apoiar a equipa.

No próximo domingo, na final da Taça de Portugal.