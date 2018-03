Kamov. Advogado da Everjets fala em "situação lamentável" e culpa o Estado

Em declarações à RTP, o advogado da empresa garante que a Everjet não teve informação sobre o assunto e que, a ter existido uma movimentação de equipamentos lesiva para os interesses do Estado, devem ser tomadas "as medidas adequadas".



"Como é que alguém faz isto sem ser de uma forma documentada, de uma forma justificada?", questiona o advogado, acrescentando que se trata de uma situação "lamentável".



"Diz se simplesmente que foi para proteção do interesse público. Digam qual é o seu interesse publico e se esse interesse publico prevalece sobre o interesse de ter meios aéreos para proteger as populações dos fogos", frisa Raposo Subtil.



O advogado refere ainda que a responsabilidade é “do Estado”, uma vez que detém as autorizações para entrada nas instalações.



“Estamos todos solidários com o senhor ministro, se é para proteger o interesse público qualquer cidadão de boa-fé deve estar com o senhor ministro. Não se pode é (…) não documentar e permitir que a defesa dos cidadãos não seja garantida”, aponta.



Raposo Subtil explica que os técnicos russos, enviados pelo fabricante dos Kamov para certificação das inspeções, “já foram embora e já comunicaram que já não voltam”.



“Se eles [os técnicos] não voltarem, não há condições de colocar essas naves a voar. A lei internacional impede que estas inspeções gerais sejam feitas sem a certificação do fabricante”, explica.



O advogado defende a Everjets, empresa responsável pelos Kamov, argumentando que o local está selado e que não houve qualquer envolvimento neste caso. “A Everjet está no Porto, os helicópteros estão em Ponte de Sor e os russos estão a caminho de casa”, refere.



"Estamos com um problema diplomático que está a ser gerido com pinças pelo Estado português relativamente à Rússia, e de um momento para o outro alguém se lembra de chegar ali, fechar as portas e mandar 14 russos para casa. São cidadãos que estavam a fazer o seu trabalho para cumprir uma missão de benefício para os portugueses", disse ainda o advogado, em referência à crescente tensão com Moscovo devido ao caso "Skripal".