Laboratórios Germano de Sousa encerrados

Foto: Facebook Germano de Sousa Sabrosa

Depois do ataque informático de ontem, os laboratórios Germano de Sousa estão hoje encerrados por questões de segurança. A opção foi limpar informaticamente tudo, antes de voltar a trabalhar em pleno. Germano de Sousa, administrador do grupo, disse à Antena 1 que só deverão abrir na segunda-feira.