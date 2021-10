Lacerda Sales apela a vacinação de reforço porque "é benéfica, eficaz e segura"

Questionado sobre as informações desatualizadas relativamente aos centros de vacinação do programa "Casa Aberta", António Lacerda Sales admitiu que houve "situações pontuais" em que alguns utentes se dirigiram a espaços que estavam já desmobilizados.





"Estamos a corrigir algumas dessas situações pontuais", assegurou o secretário de Estado da Saúde.





Já quanto à vacinação, que está mais atrasada na região do Algarve, Lacerda Sales explicou que a zona sul do país tem mais população "a residir fora do país".





"Muitas destas pessoas que tentamos procurar através da residência não estão no país. Talvez seja esse o principal fator a que se deve o atraso no Algarve", explicou.





Sobre a vacinação de reforço, Lacerda Sales recordou que a Agência Europeia do Medicamento "diz que a terceira dose é benéfica, é eficaz e é segura".





O secretário de Estado apelou ainda à população com mais de 65 anos a vacinar-se com a dose de reforço, "com segurança".