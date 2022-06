Lacerda Sales reconhece falta de médicos em Portugal

Exemplo disso mesmo é o Garcia de Orta, em Almada, sendo um dos hospitais que tem tido grandes dificuldades, onde ainda ontem as urgências de Ginecologia e Obstetrícia estiveram fechadas por falta de médicos.António Lacerda Sales acredita que as medidas previstas no Orçamento vão ter resultado.E sobre este hospital em específico, o Garcia de Orta, o secretário de Estado lembra os concursos que estão previstos.Lacerda Sales foi ainda questionado sobre as conclusões do relatório do Tribunal de Contas divulgado hoje.O Tribunal alerta para o aumento dos problemas no diagnóstico das doenças oncológicas e mais cirurgias em atraso entre 2017 e 2020.O Secretário de Estado realça o trabalho feito no último ano e diz que o caminho está a ser feito.