Lagos. Mais de 90 infetados após festa

Os números são ainda consequência da festa realizada no passado dia 7, nas instalações do Clube Desportivo de Odiáxere.



Isto não significa todavia que todos os infetados tenham estado presentes no evento, desde logo porque há também crianças infetadas.



As equipas no terreno continuam a testar a população, embora em menor número no fim de semana.