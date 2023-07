Lançada operação em Lisboa contra alegada rede de imigração ilegal

A RTP apurou que a operação envolve autoridades de Portugal, França, Alemanha Bélgica e Áustria. Esta investigação conta ainda com a participação da Eurojust (Agência Europeia para a Cooperação Judiciária Penal) e da Europol. (em atualização)A RTP apurou que. Esta investigação conta ainda com a Estão mobilizados elementos da Polícia Judiciária, do Serviço de Estangeiros e Fronteiras e da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.



Em Portugal, ponto central da investigação, o número de mandados de busca aproxima-se das duas dezenas e incide sobre Lisboa, a margem sul do Tejo e Vila Franca.



Em causa estão suspeitas de associação criminosa para auxílio à imigração ilegal: trata-se de pessoas alegadamente trazidas para Portugal com vista a obterem documentação que, depois, permitiria maior facilidade de circulação na Europa.

