O Festival contará com a presença de mi e quinhentos profissionais da área, sessenta empresas e três dezenas de oradores.



"Nesta área todos estão empregados e a ganhar bem. A participação no evento serve para trocar ideias e procurar uma colocação ainda melhor", explica José Paiva, que revela que muito do esforço da organização foi para deixar claras as tendências atuais do mercado, e para a oferta de workshops sobre a formação de competências de relacionamento.



"É importante as pessoas saberem programar, e estar atentas às últimas tendências, mas não é menos importante saber lidar com outras pessoas. A tecnologia é um meio, mas no final estão sempre pessoas" lembra no Jornal 2 o responsável por mais esta edição do Landing.careers Festival.



O foco da edição deste ano, é o desenvolvimento das carreiras na área da tecnologia.