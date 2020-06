Lar da Misericórdia de Cinfães com pelo menos 26 pessoas infetadas com covid-19

Há pelo menos 26 pessoas infetadas com covid-19 em dois lares da Santa Casa da Misericórdia em Cinfães: 11 utentes e 15 funcionários, num total de 121 pessoas. Já foram todas testadas mas ainda se aguarda cerca de metade dos resultados.