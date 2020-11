Lar de Alhandra com 22 mortos e 113 infetados

Em resposta à Lusa, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT) realçou hoje que o balanço sobre o surto no lar da Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra foi atualizado na quinta-feira para 22 mortos, mais um do que no balanço anterior conhecido.

A instituição regista ainda 113 casos de covid-19 confirmados, 84 dos quais em utentes e 29 em profissionais, informou a ARS-LVT.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.360.914 mortos resultantes de mais de 56,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.762 pessoas dos 249.498 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.