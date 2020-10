Lar de idosos no concelho de Castelo Branco tem 29 infetados com o novo coronavírus

Em Póvoa de Rio de Moinhos, no concelho de Castelo Branco, um lar de idosos tem 29 infetados com o novo coronavírus. Em Pinhel, no distrito da Guarda, contam-se 18 casos numa casa de repouso. No Algarve, há três lares com focos de contágio de Covid-19.