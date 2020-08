Lar de Reguengos de Monsaraz não foi visitado pela autoridade de saúde local

Foto: Arquivo Reuters

O lar de Reguengos de Monsaraz, onde morreram 18 pessoas com o novo coronavírus, não foi visitado pela autoridade pública de saúde local. Isto porque o médico que tinha essa responsabilidade tem 70 anos e pertence ao grupo de risco, devido à idade.