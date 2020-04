Lar de Vila Real começa hoje a receber idosos depois da descontaminação

O lar, localizado no centro da cidade, foi evacuado na noite de 27 para 28 de março, depois de terem sido detetados cerca de 70 utentes com covid-19.

Eugénio Varejão, presidente do conselho de administração da instituição, disse à agência Lusa que vai receber hoje quatro residentes, três deles não infetados, que tinham sido transferidos para Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

O quarto idoso que regressará também hoje ao lar está internado no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) e já testou negativo para a covid-19, depois de ter contraído a doença.

Segundo o responsável, na terça-feira deverão regressar à instituição mais oito utentes, que foram transferidos para o Trofa Saúde Hospital, localizado em Vila Real, todos eles estiveram infetados e também já tiveram um primeiro teste negativo à covid-19, aguardando-se o resultado do segundo teste.

Na instituição ultimam-se os preparativos para receber os idosos.

Com a evacuação do lar, os funcionários, a maioria também com o novo coronavírus, foram para isolamento, o que levantou um problema de falta de recursos humanos.

O responsável referiu que a instituição já conta com 57 pessoas que irão, a partir de agora, trabalhar em equipas que funcionarão "em espelho", ou seja, em turnos rotativos de 15 dias em 15 dias.

Trata-se de colaboradores do lar, pessoas que estavam inscritas no centro de emprego, da Cruz Vermelha e da Segurança Social.

No edifício estão a ser "organizados percursos" para garantir o afastamento dos residentes sem covid-19 dos infetados que irão regressar também nos próximos dias.

Eugénio Varejão referiu que, aos poucos, o lar se prepara para uma "nova realidade" e apontou que "nada volta a ser aquilo que era".

Segundo o responsável, nesta instituição verificaram-se, entretanto, oito falecimentos associados à covid-19, idosos com idades compreendidas entre os 70 e mais de 90 anos e com outras patologias associadas.

Na noite da evacuação do lar foram transferidos 53 utentes para o hospital privado da Trofa, naquela que foi considerada a "maior operação sanitária" realizada no concelho de Vila Real e que envolveu 50 operacionais e 25 viaturas entre bombeiros, PSP, Cruz Vermelha Portuguesa, Exército e Proteção Civil.

Depois da evacuação, o Exército procedeu à descontaminação do lar.

Devido à cadeia de contacto identificada no Lar de Nossa Senhora das Dores, a câmara acionou no dia 24 de março o plano de emergência municipal.

Segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS), há no concelho de Vila Real 138 pessoas com covid-19.

Em Portugal, de acordo com a DGS, registam-se hoje 535 mortos, mais 31 do que no domingo (+6,2%), e 16.934 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 349 (+2,1%).