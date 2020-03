Lar em Santo Tirso testou hoje mais 19 utentes e colaboradores

"No dia de hoje foi possível realizar mais 19 testes à covid-19 (entre utentes e colaboradores) a expensas desta Misericórdia, dada a ausência de capacidade de resposta do SNS [Serviço Nacional de Saúde] e de outras entidades públicas neste âmbito", refere a Misericórdia de Santo Tirso numa mensagem publicada na sua página de Facebook.

A Misericórdia esclarece que "os utentes e colaboradores do lar Dra. Leonor Beleza se mantêm assintomáticos" e que "não há registo de utentes ou colaboradores de outras estruturas com sintomas que possam sugerir infeção com covid-19".

O lar Dra. Leonor Beleza, da Misericórdia de Santo Tirso, registou na sexta-feira o quinto caso positivo do novo coronavírus, sendo que, nesse dia, cinco dos 93 idosos que estiveram em contacto com os infetados já tinham efetuado testes de despiste.

"Depois de quatro casos positivos registados nos últimos dias, o primeiro na terça-feira e mais três na quinta-feira, em funcionárias do lar", precisou na altura à agência Lusa a porta-voz da instituição, ficou hoje a saber-se o resultado do primeiro dos três casos a aguardar resultado, neste caso "num colaborador".

De acordo com Sara Almeida e Sousa, estavam "ao todo em casa 13 funcionários" e havia "mais dois casos à espera do resultado do teste", todos eles "mantendo contacto diário com os utentes da instituição".

Contudo, ressalvou, "entre os 93 utentes do lar não há nenhuma situação que inspire atenção médica".

A porta-voz da instituição disse ainda que até segunda-feira "todos os idosos farão o teste": "Por ausência de resposta das entidades públicas, a Santa Casa optou por avançar com testes em privados para acautelar os idosos que tiveram contacto direto com estas pessoas. Hoje foram testados os primeiros cinco utentes", referiu Sara Almeida e Sousa na sexta-feira.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 600 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 28.000.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 100 mortes, mais 24 do que na véspera (+31,5%), e registaram-se 5.170 casos de infeções confirmadas, mais 902 casos em relação a sexta-feira (+21,1%).

Dos infetados, 418 estão internados, 89 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.