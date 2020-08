Lar em Sintra com 43 utentes e 12 funcionários infetados

De acordo com a fonte da autarquia, 43 utentes, de um total de 83, e 12 trabalhadores, de um universo de 51, foram testados depois de ter surgido um caso naquele lar e deram positivo ao coronavírus.

Segundo a mesma fonte, a autarquia "teve conhecimento no domingo de um caso positivo no lar em causa e, em articulação com as autoridades de saúde, o presidente da Câmara de Sintra acionou os testes covid-19 do município para serem testados todos os utentes e profissionais deste equipamento".

Foi ainda desinfetado o interior e exterior do local, bem como reforçados os equipamentos de proteção individual, de acordo com a mesma fonte.

Segundo a fonte, os utentes "continuam no lar, respeitando as regras e orientações da delegada de saúde".

A fonte revelou ainda que o município "continua, com as autoridades de saúde, a monitorização a situação até a resolução deste surto".

"A autarquia recomendou ao lar a maior transparência pública e com as famílias perante a situação", acrescentou.

