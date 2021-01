Lar em Vila Nova de Cerveira regista quatro mortes

Vila Nova de Cerveira, Viana do Castelo, 18 jan 2021 (Lusa) - Quatro dos 41 utentes do Lar Maria Luísa, da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira, no distrito de Viana do Castelo, infetados com o vírus SARS-CoV-2 morreram nos últimos três dias, disse hoje à Lusa o provedor.