Laranja Pontes fala em "quatro dias de suplício"

O antigo presidente do IPO diz que, "após quatro dias de suplício, ficou que um dos pontos, um dos que mais me afetava, respeitante à inclusão da minha filha, caiu."



"O que fica para a minha equipa de advogados é provar que não houve quaisquer factos ilícitos", acrescentou.



Laranja Pontes foi detido na quarta-feira da semana passada e saiu em liberdade no sábado, após ter pago uma caução de 20 mil euros.