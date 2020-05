Lares de idosos e creches com luz verde para reabrir segunda-feira

Os lares de idosos e as creches têm luz verde para reabrir a partir de amanhã, mas ainda com muitas limitações. Para garantir as condições exigidas, a Misericórdia de Vizela encerrou o edifício onde funcionava a creche e reabre amanhã num espaço totalmente novo e com a possibilidade de realizar testes serológicos a todas as crianças.