Lares de Matosinhos e Reguengos acusados de violação de direitos humanos

As duas estruturas não respeitaram algumas das orientações das autoridades e os doentes não foram tratados de acordo com as boas práticas clínicas.A Ordem dos Advogados acredita também que a falta de condições nestes lares não permitiu delimitar a transmissão do vírus.Na sequência destas averiguações, a Ordem dos Advogados pede a todos os órgãos de soberania que adotem com urgência as medidas necessárias para evitar a repetição de situações graves em lares de idosos no país.





Os pormenores do relatório são aqui explicados pela jornalista Rita Fernandes.