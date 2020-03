Lares e Casas de Repouso pedem retirada de idosos infetados

A associação diz ter conhecimento de que há idosos infetados em alguns lares e pede que estes sejam retirados das instituições, por não existirem condições de isolamento suficientes que evitem o contágio.



A associação relata o caso de um lar no norte do País, onde as Autoridades de Saúde demoraram 10 dias a retirar uma idosa doente com COVID-19 que terá contagiado outro utente, cujo pedido de transporte para uma unidade de saúde foi feito há dois dias e continua sem resposta.



Para além disso, queixam-se de falta de material de prevenção para os colaboradores, como máscaras e luvas.