Lares vão ser alvo de novas medidas para responder à pandemia

Com o foco nos lares de idosos, a ministra da Solidariedade e Segurança Social anuncia um conjunto de medidas para fazer frente à pandemia nos meses que se avizinham. Em entrevista ao semanário Expresso, Ana Mendes Godinho dá como exemplos o aumento do número de trabalhadores no setor social até ao fim do ano, e um programa com um orçamento de três milhões de euros para melhorar as condições dos lares.