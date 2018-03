Lavrar o Mar, medronho em destaque

Foto: lavraromar.pt

"Tudo numa noite" é o nome da peça de teatro que inaugura a programação "A noite das facas longas", no ciclo Lavrar o Mar, que percorre as catedrais do medronho, na serra de Monchique.



"Tudo Numa Noite", um espectáculo com textos de Sandro William Junqueira e Afonso Cruz e direção artística de Giacomo Scalisi.



O ponto de encontro e partida, é o Heliporto Municipal de Monchique. Às 7 da tarde há transporte gratuito para os portadores de ingresso para o espectáculo, que fica em cena até domingo.





A reportagem é de Mário Antunes.