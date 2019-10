LEFFEST volta a Lisboa e Sintra para a 13ª edição

Foto: LEFFEST/DR

A 13ª edição do LEFFEST, Lisbon & Sintra volta a presentear Portugal com vários filmes em antestreia. Uma programação que se divide entre as duas cidades, em que vão estar 12 filmes em competição, entre eles um português, ''Patrick'' de Gonçalo Waddington.

Em Lisboa, o auditório Pessoa Vaz da Universidade Lusófona junta-se ao Teatro Tivoli e em Sintra a mostra de cinema e debates vão passar pelo Centro Cutural Olga Cadaval e pelo Palácio de Queluz.



A atriz portuguesa Victoria Guerra, a cantora e atriz libanesa Yasmine Hamdan, o cineasta brasileiro Wagner Moura e a pianista Maria João Pires já estão confirmados como elementos do júri.





Falta um mês para o arranque da 13ª edição do LEFFEST, Lisbon & Sintra Film Festival, vai realizar-se de 15 a 24 de novembro.





A reportagem é da jornalista Margarida Vaz.