Legionella. Arrancou a fase de instrução do caso do de 2014 em Vila Franca de Xira

Cinco anos depois começou a fase de instrução do caso do surto de Legionella em Vila Franca de Xira. A empresa Adubos de Portugal já chegou a acordo com 36 das 73 vítimas. Esta quarta-feira de manhã, algumas das pessoas afetadas, que ficaram fora do processo, juntaram-se à porta do tribunal de Loures em protesto.