Legionella. Costa afirma que é preciso aguardar inquérito para apurar responsabilidades

Lusa15 Nov, 2017, 07:41 | País

António Costa falava aos jornalistas no final da reunião da Comissão Política Nacional do PS, que durou cerca de três horas, depois de confrontado com o facto de o número de casos confirmados de doença dos legionários do surto no Hospital São Francisco Xavier ter atingido os 51, tendo provocado até agora cinco mortes.

O líder do executivo defendeu que o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, "já esclareceu qual a causa identificada".

"Está aberto o inquérito para se saber como se chegou a este ponto e o que falhou relativamente à manutenção de uma das torres de refrigeração [do Hospital de São Francisco Xavier], onde, aparentemente, estará a origem do surto. Temos de aguardar o inquérito para apurar as responsabilidades", frisou o primeiro-ministro.

Na terça-feira, questionados sobre o surto de `legionella` no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, o Presidente da República também referiu que o ministro da Saúde disse que iriam ser apuradas "essas responsabilidades, porque há vários inquéritos e relatórios a correr que irão dizer aos portugueses o que é que correu mal".

O Presidente da República observou ainda: "Eu já tinha tido a mesma posição no caso de Tancos".