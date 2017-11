Legionella: deficiências na manutenção das torres de arrefecimento do São Francisco Xavier

Lusa29 Nov, 2017, 12:48 | País

Em resposta aos deputados na comissão parlamentar de Saúde, Graça Freitas admitiu que foram encontradas nos equipamentos do São Francisco Xavier, onde surgiu o surto de 'legionella', "deficiências de manutenção dos equipamentos" visitados pelos técnicos após a deteção do surto.



"De facto, por observação documentada, encontraram-se condições de conservação que seriam propícias ao desenvolvimento de bactérias", afirmou Graça Freitas.



Segundo o relatório preliminar que as autoridades de saúde elaboraram, a equipa de saúde ambiental que visitou as instalações do São Francisco Xavier, em Lisboa, constatou o mau estado de conservação de torres de arrefecimento.



Tendo em conta a degradação do interior da torre de arrefecimento, os especialistas sugeriram mesmo a sua substituição por uma torre sem água.



O surto de 'legionella' no Hospital São Francisco Xavier infetou 56 pessoas. Cinco morreram.

Investigação do MP trava divulgação pública de relatório sobre surto



A diretora-geral da Saúde justificou a não divulgação pública do relatório sobre o surto da 'legionella', que o ministro da Saúde tinha prometido no prazo de duas semanas, com a investigação que, entretanto, o Ministério Público abriu.



Os deputados, na comissão parlamentar da Saúde, nomeadamente do PSD e CDS, questionaram Graça Freitas sobre o relatório prometido no dia 05 de novembro pelo ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, num prazo de duas semanas.



A especialista em saúde pública esclareceu que nesse dia (05 de novembro) o Ministério Público ainda não tinha iniciado uma investigação ao surto, o que aconteceu no dia 07.



A partir da altura em que o Ministério Público iniciou a investigação, a documentação produzida deixou de ser pública, apesar de Graça Freitas garantir que um relatório preliminar seguiu para o Ministério da Saúde e o Ministério Público.



A diretora-geral da Saúde assumiu que, em termos de saúde pública, preferia "a transparência" e poder contar o que se está a passar à população, nomeadamente partilhando a documentação.



Até ao momento, a DGS só enviou um relatório preliminar sobre o surto -- que ainda não apresenta as causas do surto --, faltando ainda a documentação definitiva sobre o ocorrido.

Hospital desconhece se houve falha técnica e pede estudo urgente ao LNEC



O Hospital São Francisco Xavier pediu ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil uma avaliação urgente ao risco da manutenção de estruturas e admite que ainda não sabe se houve falha técnica na origem do surto de 'legionella'.



Este pedido ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) surge na sequência do surto de 'legionella' no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, que infetou 56 pessoas, cinco das quais morreram.



Na comissão parlamentar de Saúde, que está hoje a decorrer, o vogal executivo do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental Carlos Galamba disse aos deputados que foi pedido ao LNEC "um trabalho de avaliação do risco de manutenção das estruturas existentes", como edifícios, redes de água, eletricidade e cogeração.



Segundo o responsável, o Centro Hospitalar sente-se confortável com os contratos de manutenção dos seus serviços, "mas quer ter a certeza".



O objetivo do trabalho pedido ao LNEC é o hospital ter a garantia da certificação do plano de manutenção do hospital.



Além de avaliar o risco de manutenção das estruturas, foi pedido ao LNEC um "trabalho mais profundo" sobre a central de cogeração.



A administração indica que a empresa responsável pela manutenção da torre de refrigeração realiza análises quinzenais e tem manuais de procedimentos "muito detalhados".



Carlos Galamba admite que se desconhece em concreto onde existiu uma falha: "O que aconteceu não sabemos. Não sabemos se houve uma falha técnica".



Para já, a administração acredita que foi numa torre de refrigeração, uma vez que foi nesse local que foi identificada a bactéria 'legionella' com genótipo idêntico à identificada nos doentes.



O responsável estima que, para esta contaminação ambiental, tenham contribuído as condições atmosféricas em Lisboa.



Em resposta ao deputado do Bloco de Esquerda Moisés Ferreira, o vogal da administração do Centro Hospitalar esclareceu que o hospital não tem quaisquer dívidas ou montantes em atraso às empresas envolvidas na manutenção dos sistemas.