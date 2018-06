Partilhar o artigo Legionella foi detetada no Hospital do Fundão sem causar casos clínicos Imprimir o artigo Legionella foi detetada no Hospital do Fundão sem causar casos clínicos Enviar por email o artigo Legionella foi detetada no Hospital do Fundão sem causar casos clínicos Aumentar a fonte do artigo Legionella foi detetada no Hospital do Fundão sem causar casos clínicos Diminuir a fonte do artigo Legionella foi detetada no Hospital do Fundão sem causar casos clínicos Ouvir o artigo Legionella foi detetada no Hospital do Fundão sem causar casos clínicos

Tópicos:

CHCB, Hospitalar Cova,