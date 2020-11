Legionella. Mais de 60 casos e cinco mortes no espaço de um mês na região norte

As autoridades adiantam que a maioria dos mais de 60 casos notificados pertence ao foco localizado na Póvoa de Varzim e Vila do Conde, o número de pessoas internadas tem vindo a aumentar e já estão confirmadas pelo menos 5 mortes.



A bactéria causa problemas respiratórios com sintomas semelhantes aos do novo vírus.





Mais pormenores com a jornalista Alexandra Madeira.