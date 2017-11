Legionella: mais um caso confirmado e outro em investigação

RTP07 Nov, 2017, 18:30 / atualizado em 07 Nov, 2017, 19:24 | País

Em conferência de imprensa com o novo balanço sobre o surto de legionella que afeta o Hospital São Francisco Xavier, as autoridades de saúde referem que a situação está agora mais controlada por comparação aos últimos dias.



Este surto, que já provocou duas mortes, registou esta terça-feira mais um caso diagnosticado, prefazendo um total de 35 doentes afetados. Segundo foi revelado por Graça Freitas, diretora-geral de Saúde, há mais um caso em investigação que ainda carece de confirmação. Cinco doentes continuam internados nos cuidados intensivos.



A responsável destaca que os dados demonstram "um efeito positivo das medidas corretivas" que foram tomadas após o início do surto e que a situação está "a evoluir de forma positiva".



"Falha técnica"

Graça Freitas refere que a manutenção das condições atuais sem nenhum novo foco de contaminação deverá traduzir-se numa estabilização do surto e numa diminuição do número de casos novos confirmados ao longo dos próximos dias. Elogiou ainda a "grande capacidade de resposta do dispositivo de saúde pública" ao longo dos últimos dias.Quem também esteve na conferência de imprensa foi o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, salienta que a prioridade do momento é recuperar os doentes infetados e criar condições para analisar este episódio. O governante destaca a importância de caracterizar a falha ocorrida que esteve na origem do surto para que sejam apuradas "todas as responsabilidades"."Temos de criar confições para que a situação não se prolongue e não se repita", disse o ministro.Adalberto Campos Fernandes refere ainda que o surto atual "terá entrado numa fase descendente", atendendo aos dados até agora disponíveis, mas também ao modelo matemático sobre o número de novos casos por dia, criado em 2014 após o surto de legionella de Vila Franca de Xira.O ministro frisou que está em contacto com o ministro do Ambiente e que as medidas do Governo terão em conta a prevenção e a fiscalização dos aspetos técnicos, mas também "ao nível da sancionatório", para quando as regras não são cumpridas."Uma coisa é certa: uma falha existiu. Não se infetam 35 pessoas com uma ausência de falha", considerou Adalberto Marques Fernandes, acrescentando que se trata "provavelmente" de uma falha técnica.O ministro mostrou-se ainda convicto que a fonte primária da contaminação é "interna" e terá tido origem "provavelmente nas torres de refrigeração" do Hospital S. Francisco Xavier.Adalberto Marques Fernandes não referiu qual é a empresa responsável pela limpeza das torres de refrigeração da unidade, salientando apenas que é uma entidade "certificada a nível nacional e internacional", e que a mesma terá todo o interesse no apuramento cabal de responsabilidades.Por fim, o ministro criticou ainda as críticas "irresponsáveis" e "pouco ponderadas" que apontam para a falta de investimento na manutenção dos equipamentos hospitalares como a origem do surto. Campos Fernandes defende que, nestes casos, "não pode valer tudo" e que é necessário "seriedade nos argumentos e ponderação nas palavras".